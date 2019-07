Autorizzazione datata, annullato uno spettacolo al teatro Costabianca

L’autorizzazione ai pubblici spettacoli è un po’ datata. Risale, addirittura, al 1993. Sospeso, per un motivo squisitamente burocratico, l’ultimo – in ordine di tempo – appuntamento del cartellone teatrale del Costabianca di Realmonte. A richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione è stata la Questura di Agrigento. Ma tale sospensione degli spettacoli estivi non dovrebbe durare a lungo.

“Abbiamo già chiesto – ha spiegato, ieri, il sindaco di Realmonte: Calogero Zicari – il sopralluogo della commissione pubblici spettacoli. Naturalmente, la data non dipende da noi, ma cercheremo di fare in fretta. Effettivamente è stato appurato che l’autorizzazione della commissione pubblici spettacoli era un po’ datata”. Venerdì scorso al Costabianca, proprio per l’inattesa sospensione dello spettacolo, si è registrato qualche malumore, qualcuno ha anche protestato. “Non si poteva far altro, visto che è stato richiesto dalla Questura un aggiornamento dell’autorizzazione, che sospendere lo spettacolo previsto per lo scorso venerdì: una commedia – ha chiarito il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, - . Si tratta di spettacoli a sbigliettamento, non so dire se ci fosse stata o meno una prevendita. Ma appare scontato che qualora ci fosse stata prevendita i biglietti che erano stati acquistati verranno rimborsati”.

Adesso, inevitabilmente, s’attende il sopralluogo della commissione Pubblici spettacoli – che, di norma, è composta oltre che dal sindaco anche dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e da un medico sanitario – che dovrà, inevitabilmente, pronunciarsi aggiornando l’autorizzazione che, di fatto, risaliva al 1993. Non è escluso – ma non ci sono certezze al riguardo, né mancando la data del sopralluogo potevano esservi – che possa saltare anche qualche altra data prevista in cartellone.