"Autorimessa trasformata in un salone da barbiere", arrestato un 30enne

Un'autorimessa trasformata - abusivamente - in un salone da barbiere. Un salone che si riforniva gratuitamente di luce: è stato scoperto, infatti, dai carabinieri un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Il barbiere di 30 anni è stato arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato. Ma non è stato l'unico caso - di allaccio abusivo alla rete Enel - scoperto a Favara dai carabinieri della tenenza. In un condominio, dopo aver ispezionato una decina di appartamenti, è saltato fuori un altro artigianale allaccio e dunque la proprietaria della residenza: una casalinga cinquantasettenne è stata arrestata.

Nelle ultime ore, su tutta Favara è stato realizzato un servizio straordinario di prevenzione. A disporlo è stato il comando provinciale dei carabinieri Agrigento. Ad entrare in azione sono state varie pattuglie della compagnia della città dei Templi e della tenenza di Favara. In poche ore, sono state identificate un centinaio di persone e nei numerosi posti di blocco effettuati sono stati controllati oltre 150 veicoli.

Nel centro cittadino, durante l’attività di pattugliamento, i militari della tenenza hanno notato un garage da dove vi era un insolito via vai di persone - ha ricostruito il comando provinciale dell'Arma - e hanno deciso di approfondire il controllo. Appena entrati, con stupore, i carabinieri hanno accertato che l’autorimessa era stata abusivamente adibita ad un salone di barbiere. Salone che si riforniva, appunto, gratuitamente - secondo l'accusa - di luce.

Nel condominio, dove sono stati ispezionati una decina di appartamenti, i carabinieri si sono invece portati perché era stata segnalata una lite fra vicini di casa. Dopo aver calmato gli animi sono scattate le ispezioni nelle abitazioni e, dunque, l'arresto - per furto aggravato - della casalinga cinquantasettenne.