Rinnovo autorizzazioni per autonoleggio con conducente ed edicole, l'invito del Comune

Il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, Commercio e Artigianato, Paola Pisciotta, ricorda, a chi ancora non avesse provveduto, che bisogna procedere al rinnovo delle autorizzazioni per l'attività di autonoleggio con conducente e per quelle relative alla vendita di giornali e riveste (edicole). Chi non avesse ancora provveduto, può farlo ritirando li appositi modelli presso l'ufficio Suap ubicato in contrada Olivastro, all'inizio della strada provinciale che da via Palma conduce, tra l'altro, a Mollarella e Torre di Gaffe.