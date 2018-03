L'altra faccia del Mandorlo in fiore, domenica da "incubo" per gli automobilisti

L’altra faccia del Mandorlo in fiore. Se la sfilata conclusiva è stata un successo, per gli automobilisti si è trattato di una domenica da incubo. Lunghe file e attese estenuanti per una domenica da maglia nera.

Gli agrigentini sono stati in fila per ore, parte della città era bloccata nel caos. Dalla via Manzoni fino alla via Gioeni, gli automobilisti sono stati anche in fila per ore, a causa delle strade bloccate dal traffico. Il Mandorlo in fiore porta con sé gioie, ma anche qualche dolore.