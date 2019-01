L’automobile club Agrigento premia i suoi campioni, ecco chi

Si svolgerà domenica 3 febbraio a partire dalle 12 presso l’Hotel Kaos, la premiazione che l’Automobile Club Agrigento dedica ai migliori protagonisti dello sport delle 4 ruote, soci dell’Ac provinciale presieduto da Salvatore Bellanca.

A congratularsi con i premiati saranno anche alcuni dirigenti della federazione Aci Sport, come il Presidente della Commissione Rally dell’Aci Daniele Settimo, il Delegato Regionale Sicilia Armando Battaglia, Gabriele Morreale componente del Consiglio Sportivo Nazionale Aci Sport nonchè vice presidente Ac Agrigento e Sergio Bosio Fiduciario Provinciale e Presidente della Commissione Slalom Aci Sport.

Saranno consegnati riconoscimenti a piloti, navigatori, team e preparatori, tanti i nomi altisonanti del presente e vincitori di titoli internazionali, nazionali e regionali, che saranno arricchiti dalla presenza di campioni che hanno scritto importanti pagine di storia. Un particolare premio alla carriera sarà consegnato al leggendario “Apy”, l’agrigentino Alberto Margheri protagonista delle massime serie tricolori rally e gare di campionato del mondo tra il 1990 e 2000.

Verranno premiati coloro che con tessera o licenza Ac Agrigento hanno arricchito il palmarès dell’ente della città dei templi nel 2018; tra gli altri, il canicattinese Davide Di Benedetto vincitore del Campionato Italiano GT Cup e del Campionato Europeo Mitjet, l’agrigentino Totò Rizzo vincitore del Campionato Italiano Trofeo Alfa Romeo Revival Cup, la lady degli slalom tricolori Vincenza Allotta, Gaspare Corbetto vincitore della Coppa Italia A6 e del campionato regionale under 25 e del vincitore del Rally dei Templi Alfonso Di Benedetto. La premiazione, oltre che occasione di festa in onore dello sport, sarà anche occasione per presentare i programmi sportivi dell’Ac Agrigento.