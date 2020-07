"Autolavaggio troppo rumoroso", azienda dovrà pagare una multa

L'autolavaggio è troppo rumoroso, ditta dovrà pagare una sanzione da 500 euro. Accade a Canicattì: la polizia municipale, su segnalazione di un residente, è intervenuta in un appartamento sovrastante il lavaggio insieme alll'Arpa Sicilia di Agrigento.

"Da dette misure - dice il provvedimento - è emerso che il rumore prodotto dalle attrezzature e macchinari adoperati per l' attività di autolavaggio (aspirapolvere, compressore, pompa idropulitrice) ed immersi in ambiente abitativo, non è accettabile per il superamento del limite differenziale diurno in trasgressore nonché obbligato in solido, la violazione dell’art. 4 , comma1 della Legge 447/95, sanzionata dall'art. 10 , comma 2 della stessa legge, per superamento dei limiti di emissione sonora". In particolare si registrava una differenza di ben 1,5 dBA tra il rumore residuo e il rumore misurato all'interno dell'abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo ha fatto scattare la contestazione da parte della Polizia Municipale, che ha sanzionato il titolare dell'autolavaggio con un verbale da 516 euro che è stato poi trasmesso al Libero consorzio per l'azione di recupero coattivo, essendo l'ex Provincia competente in tema di reati ambientali.