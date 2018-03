Sono 26 i bus da noleggio senza revisione: Agrigento provincia più "virtuosa"

Sono 26 gli autobus da noleggio della provincia di Agrigento a non essere in regola con la revisione. È quanto emerge dall’analisi di Facile.it, su dati ufficiali del Ministero dei Trasporti, che riguarda gli autobus per trasporto persone destinati a servizio di noleggio con conducente immatricolati in Sicilia.

La percentuale di mezzi non in regola nell'Agrigentino è del 14,05 per cento. In base ai calcoli di Facile.it, la provincia della Città dei templi si piazza all'ultimo posto in Sicilia, con i valori più bassi, mentre la percentuale più alta di mezzi non revisionati è ad Enna (26,74%).