Turisti che oltrepassano le transenne per la Scala dei Turchi? Al Kaos si va in macchina

Turisti che oltrepassano le transenne per arrivare alla Scala dei Turchi? Non soltanto! Perché al Kaos - a Porto Empedocle - si va invece in macchina. Ieri, i poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle hanno pizzicato - sulla spiaggia - un'autovettura.

Dopo il polverone, sollevato all'inizio di maggio dall'associazione ambientalista MareAmico che chiedeva più controlli, in più week end i carabinieri hanno multato turisti e agrigentini (la sanzione è di 50 euro) sorpresi, violando il divieto, mentre si intrufolavano nell'area interdetta della Scala dei Turchi.

Mai nessuno pensava, naturalmente, che avrebbe potuto essere sorpresa - sull'arenile - un'autovettura. E' accaduto invece. Sulla spiaggia del Kaos e non alla Scala dei Turchi, ma è accaduto.

Il controllo dei poliziotti del commissariato di Porto Empedocle ha permesso d'appurare che quell'auto era anche senza assicurazione e senza revisione. La batosta è stata dunque scontata: le sanzioni elevate hanno superato, di poco, le 1.200 euro.