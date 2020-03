Auto si ribalta lungo la statale 115, automobilista liberato dai pompieri

Auto si ribalta lungo la strada statale 115, all'altezza del bivio per Naro. Per soccorrere l'automobilista che è rimasto imprigionato fra le lamiere contorte della Toyota Yaris sono dovuti intervenire, durante la notte, i vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a liberare il quarantenne che, a quanto pare, era in servizio per un turno lavorativo.

Sul posto anche i carabinieri che hanno appunto accertato - visto il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - perchè quell'automobilista non fosse a casa propria e cosa ci facesse in giro durante la notte. L'uomo non è rimasto ferito, non è escluso però che - in via precauzionale - possa aver fatto ricorso, in un momento successivo, a qualche accertamento sanitario.

Non è chiaro cosa abbia determinato l'incidente stradale che non ha, però, coinvolto altri mezzi di passaggio.