L'auto sequestrata nel 2012 è sparita: denunciato per "omessa custodia"

Non passa settimana ormai senza che non venga accertata la scomparsa di un’autovettura, o di qualunque altro genere di mezzi, sequestrata. A scomparire, nell’ultimissimo episodio scoperto dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, è stata una utilitaria che era stata sequestrata nel 2012. Nelle ultime ore, all’atto della notifica del provvedimento di confisca del mezzo, della macchina non c’era più alcuna traccia: anche questa, come molte altre nel corso di questi ultimi mesi, era sparita.

Il trentaduenne agrigentino, al quale era stata affidata in custodia, è stato, dunque, denunciato alla Procura. Dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di omessa custodia di auto. Nelle ultime settimane, prima sono stai deferiti 3 agrigentini, fra cui una donna, e poi altri due.