Sono quasi 75mila le auto senza revisione nell'Agrigentino

Sono quasi 75mila le automobili non in regola con la revisione nella provincia di Agrigento. Sono i numeri che arrivano da un’indagine compiuta da Facile.it, su dati aggiornati al 31 ottobre 2017, che fanno conquistare alla Sicilia il secondo posto per percentuale di auto non revisionate sul totale circolanti.

Per l'esattezza, la provincia agrigentina si piazza al quinto posto in Sicilia con 74.770 veicoli irregolari. Prima è Catania con oltre 300mila mezzi non revisionati, seguita da Palermo con 232mila e Messina con 111mila.

"Sebbene in questi numeri rientri anche una minima percentuale di veicoli tuttora iscritti nei registri, ma magari non circolanti perché, ad esempio, fermi in aree private o per ragioni amministrative - spiega Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it - noi per primi siamo rimasti sorpresi dal vedere valori tanto elevati. Un’auto non revisionata ha importanti ripercussioni sia sulla sicurezza della guida, sia sulla qualità dell’aria che respiriamo e, quindi, sulla nostra salute; nessuno di questi fattori va sottovalutato".