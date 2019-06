Scoperto il primo nido di Caretta-Caretta: è a Cala Pozzolana

E' nella spiaggia di Cala Pozzolana, a Linosa, il primo nido di tartarughe Caretta-Caretta individuato in questa stagione. Il personale dell'Area Marina Protetta delle Isole Pelagie lo ha già recintato per permettere - come sempre avviene in questi casi - alle uova di restare al sicuro fino a quando si schiuderanno.

Non è la prima volta, né probabilmente sarà l'ultima che un simile miracolo della natura avviene anche a Linosa.