"Esserci sempre": uova di Pasqua per i piccini e generi alimentari per i bisognosi

Non soltanto l’uovo di Pasqua in dono, ma anche vedere sulle proprie teste l’elicottero della polizia con i piloti che si sbracciavano per salutarli. Momenti magici per i piccini della comunità alloggio “La coccinella e il volo” di Aragona. A portare le uova di cioccolata, donate dal questore Rosa Maria Iraci e da tutti i poliziotti della Questura, sono stati gli agenti delle Volanti, dirigente: commissario capo Francesco Sammartino in testa.

Ma la sorpresa più grande, per i piccoli, è stato proprio quell’elicottero. Sempre la polizia ha aderito al carrello sospeso del Comune di Agrigento, donando generi alimentali che sono stati distribuiti – a chi ne aveva bisogno – già ieri. “Ringrazio di cuore il questore Rosa Maria Iraci e tutte le donne ed uomini della polizia” – ha detto il sindaco Lillo Firetto - .

La solidarietà manifestata dai poliziotti s'è concretizzata in una raccolta fondi che ha permesso di donare al banco della città dei Templi 25 pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità che saranno recapitati ad altrettante famiglie bisognose.