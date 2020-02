La polizia intensifica i controlli: le auto rubate non sfuggono a "Mercurio"

L’intensificarsi dei controlli disposti dalla Questura di Agrigento non rende sicuramente la vita facile ai conducenti dei mezzi non in regola.

Le pattuglie della sezione Volante, dotate del sofisticato sistema “Mercurio”, sono in grado di individuare in tempo reale, auto rubate, targhe clonate o i veicoli non coperti da polizza assicurativa o con revisione scaduta. L’occhio elettronico della telecamera posta sull’abitacolo delle auto della polizia infatti, legge direttamente le targhe trasmettendole in tempo reale, alla centrale operativa ed in caso di irregolarità, queste vengono tempestivamente segnalate agli agenti che fermano i mezzi in transito. Ieri, è stata la via Passeggiata archeologica, la strada interessata dai controlli. Ma non solo. I mezzi in transito sono stati monitorati e, laddove segnalati da “Mercurio”, fermati e sanzionati. Tra le violazioni al codice della strada più frequenti ci sarebbero quelle dovute alla polizza assicurativa scaduta.