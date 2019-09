Auto contro la rotonda "Degli scrittori": identificato il conducente, migliora il ferito

Il conducente dell’Alfa Romeo Giulietta – la macchina che, nella notte fra martedì e mercoledì, si è schiantata contro la rotonda San Pietro, meglio conosciuta come la rotonda "Degli Scrittori", - è stato identificato. La persona, subito dopo l’incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi, era scappata: verosimilmente perché presa dal panico e per il timore di conseguenze. Conseguenze giudiziarie che, adesso, sembra scontato che vi saranno. La sua posizione è, ufficialmente, al vaglio: rischia però una denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Migliora intanto il quadro clinico di A. N., il trentenne di Canicattì che è rimasto gravemente ferito proprio nell’incidente lungo la strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all’altezza della rotonda “Degli scrittori”. I medici dell’ospedale di Palermo, dove si trova ricoverato da dopo il trasferimento dal “San Giovanni di Dio” di Agrigento, hanno sciolto la prognosi. Il giovane viaggiava sul sedile passeggero dell’Alfa Romeo Giulietta di colore grigio. Il conducente, appunto, dopo lo schianto contro il muretto della rotatoria si è dato alla fuga. Ad occuparsi di facilitare i soccorsi prima e di ricostruire cosa effettivamente fosse accaduto, identificando chi era alla guida della macchina e che non è stato trovato sul posto, sono stati i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Agrigento. Ad allontanarsi, dopo l’incidente, è stata una persona residente a Canicattì. Una persona la cui posizione è, appunto, adesso, al vaglio di investigatori e inquirenti.