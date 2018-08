Spiaggia invasa dalle auto, l'appello al sindaco: "Serve un parcheggio"

Automobili parcheggiata a due passi dalla spiaggia. È la cattiva abitudine dei bagnanti che frequentano la spiaggia della Malerba, a Palma di Montechiaro. Grazie alla stradina resa carreggiabile dall'intervento di alcuni cittadini - si legge sul quotidiano La Sicilia - la spiaggia è adesso molto frequentata, ma allo stesso tempo, il sito si è trasformato in una mega parcheggio, con le auto che arrivano fin quasi sulla spiaggia.

Preoccupato Totò Scopelliti, ex ispettore di polizia in pensione e artefice della valorizzazione della spiaggia, che ha invocato l'intervento del sindaco, affinché venga creato un parcheggio vicino alla spiaggia, per evitare l'assembramento di auto.