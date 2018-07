Auto, camion e moto sequestrati alla mafia: assegnati al Comune

All’inizio dello mese, l’Agenzia nazionale dei beni confiscati alla mafia ha trasmesso al Comune di Palma di Montechiaro il decreto di assegnazione di una Fiat Panda. Nelle ultime ore, la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Caltanissetta – composta dai magistrati Roberta Serio, Graziella Luparello e Nadia La Rana – ha affidato in custodia giudiziale, sempre al Municipio di Palma di Montechiaro, una Lancia Y, un autocarro Daily e due motocicli Piaggio. Si tratta di beni sequestrati a persone diverse. L’assegnazione è stata fatta perché la legge prevede che “I beni mobili sequestrati, anche se iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale”. E a fare richiesta, a fine dello scorso maggio, era stato proprio il Comune di Palma di Montechiaro, ma non soltanto.

“Il parco auto del Comune richiedeva un intervento incisivo per lo svolgimento delle giuste attività quotidiane, - hanno detto, ieri, il sindaco di Palma di Montechiaro: Stefano Castellino e l’assessore Alessandra Fiaccabrino - . Le risorse delle casse comunali sono scarse, ma ogni giorno ci attiviamo con tutti gli strumenti disponibili, questo per dimostrare che la conoscenza e il sapere permettono di trovare la giusta soluzione alle problematiche quotidiane”.

Sia questo affidamento che il precedente, ottenuto dalla Giunta Castellino, rappresentano un unicum nella storia del Comune di Palma di Montechiaro.

“Questa seconda, e non ultima, assegnazione di mezzi confiscati alla mafia – ha detto poi il sindaco Stefano Castellino - ha, oltre a loro utilizzo per rinforzare uno asfittico parco mezzi comunali, un valore altamente simbolico, educativo e pedagogico. Il Comune di Palma di Montechiaro difende con forza e senza tentennamenti lo Stato e la legalità. Legalità coniugata in ossequio ai principi di giustizia e di equità. La città di Palma di Montechiaro. al di là di una storia tristemente famosa, è una comunità capace, come poche, di gesti di altruismo e di amore. E’ nostro dovere far conoscere il vero volto di Palma di Montechiaro e nel contempo – conclude il sindaco Castellino - indicare alle nuove generazioni qual è la via maestra da seguire: rispetto del prossimo, legalità, amore per la propria comunità. In questo solco di cambiamento si innesta il germoglio di un futuro migliore”.