"Street control" in azione, trovate 3 auto e una moto senza assicurazione

E' tornato in azione lo “Street controll”: la sofisticata apparecchiatura dei vigili urbani che consente d’accertare, anche se i mezzi sono ordinariamente posteggiati, se sono in regola o meno. Fra via Toniolo e il quartiere del Villaggio Peruzzo: in piazzetta Salvemini e in piazzetta Linosa nello specifico, i vigili hanno accertato che 3 auto e una moto erano senza assicurazione.

E’ scattato, per tutti i mezzi, il sequestro e ad ogni proprietario è stata elevata una sanzione pesantissima: 848 euro. Multa che potrà essere ridotta a 600 euro circa se pagata entro 5 giorni.