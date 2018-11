Auto finite in mare e in voragini, strade interrotte e famiglie evacuate: è stato l'inferno

Un'autovettura finita in mare, a Siculiana Marina, trascinata al largo e non ancora ritrovata. Uno stabilimento balneare è stato pesantemente danneggiato a Bovo Marina e diverse persone, fra clienti e proprietari, portati in salvo. Una voragine di oltre 10 metri apertasi all'improvviso sull'asfalto di Eraclea Minoa e una utilitaria inghiottita. Montagne di detriti finiti sulle strade proprio fra Montallegro e Cattolica Eraclea e numerose strade chiuse in via precauzionale. E' stata una notte d'inferno, quella appena trascorsa, in quasi tutta la provincia.

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno ricevuto circa 500 richieste di aiuto. Al centro operativo allestito al comando provinciale dei vigili del fuoco si è recato anche il comandante provinciale dei carabinieri: il colonnello Giovanni Pellegrino. Sono stati circa 200 i carabinieri impegnati, su più fronti, durante tutta la notte.

Quattordici persone sono state salvate da una struttura ricettiva che è stata investita dalla piena del fiume Belice a Montevago. L'acqua alta ha impedito ad ospiti e personale della struttura di mettersi al sicuro. A soccorrerli sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri. Sempre gli stessi soccorritori, a lido Fiori di Menfi, hanno evacuato - sempre per i gravi allagamenti determinatisi - una decina di famiglie.

Il fatto più grave resta, naturalmente, la tragedia di Cammarata con la morte di marito e moglie. Ma non è stato affatto semplice, per i pompieri e i militari dell'Arma, riuscire a ritrovare - e a salvare - il pastore venticinquenne di Ribera. Un giovane che, di fatto, visto che è stato trovato in ipotermia, ha rischiato di morire.