Scoppia l'incendio mentre l'auto è in marcia, famiglia riesce a salvarsi

Autovettura – una Fiat Croma – in fiamme mentre è in marcia. Ha rischiato grosso una famiglia, nella tarda serata di giovedì mentre si trovava, a bordo dell’auto, lungo la strada statale 640. All’altezza del bivio per Favara, subito dopo il distributore di benzina Erg, dall’autovettura ha iniziato a sprigionarsi prima del fumo e poi le fiamme.

Padre, madre e figli sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo. Non appena i componenti della famiglia hanno lasciato l’abitacolo, le fiamme hanno avvolto letteralmente l’autovettura. Sul posto, dopo che è stato lanciato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile.

Nessun dubbio, naturalmente, sul fatto che l’incendio è stato accidentale. I pompieri hanno lavorato a lungo prima di riuscire ad avere la meglio sul fuoco. Le fiamme hanno però distrutto, completamente, l’autovettura.