Auto in doppia fila, scatta il controllo: trovati mezzi senza assicurazione

Per giorni e giorni, attraverso il 113, gli agrigentini hanno segnalato – nella zona bassa del Duomo – auto posteggiate in doppia e in tripla fila. Qualcuno ha anche fatto un esposto. Nelle ultime ore, la polizia di Stato ha fatto scattare il controllo: massiccio e meticoloso in pieno centro storico. A chiedere “aiuto”, del resto, era stato il cittadino. Anzi, più cittadini.

E i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento hanno, naturalmente, “risposto”. Sulle 18 autovetture trovate posteggiate nello slargo, molte appunto in modo indecente, gli agenti hanno pizzicato cinque macchine prive dell’indispensabile polizza assicurativa. Per ogni proprietario è scattata dunque una sanzione da 848 euro ed inoltre il sequestro del mezzo. Auto che potranno riavere soltanto e se verrà pagata la multa e verrà prodotto il rinnovo dell’assicurazione per almeno sei mesi. I controlli, da parte dei poliziotti, continueranno per cercare di eliminare il problema.