Auto contromano sulla statale 640, la polizia cerca l'automobilista sbadato

Il trend non cambia. Almeno un'autovettura a settimana viene segnalata alla centrale operativa della polizia Stradale - talvolta da terrorizzati automobilisti - perché è in marcia, contromano, sulla raddoppiata statale 640. E' accaduto anche nelle ultime ore, fra Canicattì e Racalmuto. Gli agenti della Polstrada hanno subito raccolto la segnalazione e si sono precipitati sulla "Strada degli scrittori".

Dell'automobilista sprovveduto - che verosimilmente aveva sbagliato senso di marcia - non è saltata fuori però nessuna traccia. I poliziotti hanno letteralmente rastrellato la zona, ma non è stato trovato alcun conducente indisciplinato. Sembra scontato, così come è già accaduto in passato, che l'automobilista non appena si è reso conto del grossolano - ma gravissimo - errore si sia rimesso immediatamente sul corretto senso di marcia.

Non c'è certezza. Ma non è escluso che alla guida dell'autovettura contromano vi fosse un anziano.

Sono due i luoghi della statale 640 che si rivelano ciclicamente problematici: quello fra Canicattì e Racalmuto appunto e il tratto all'altezza di Favara.