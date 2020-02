Auto contromano sulla statale 640, 30enne bloccato in tempo: era ubriaco

Auto contromano, ancora una volta, lungo la strada statale 640, all’altezza di dove è stato collocato – zona rotonda degli Scrittori – l’autovelox. Solo grazie all’immediato intervento delle pattuglie della polizia Stradale non s’è registrata una tragedia.

Poco prima delle ore 20, nell’esatto momento in cui il traffico era abbastanza intenso lungo la statale 640, un’autovettura, scendendo da via Papa Luciani o via Nuova Favara, ha imboccato la strada contromano. Anziché fare la rotonda ed immettersi sulla carreggiata che ha direzione Agrigento- Caltanissetta, il trentenne alla guida dell’utilitaria ha svoltato a sinistra ed ha dunque preso contromano la carreggiata Caltanissetta-Agrigento.

Per fortuna, in zona c’erano due pattuglie della polizia Stradale. Agenti che, coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, monitoravano – per evitare stragi del sabato sera – la circolazione. Dalla rotonda degli Scrittori al punto dove è stato piazzato l’autovelox, l’intervento della Stradale è stato fulmineo. Una pattuglia ha bloccato l’automobilista che procedeva contromano e un’altra è riuscita a dare l’allarme e a fare rallentare quanti sopraggiungevano.

Di fatto, è stata scongiurata una raffica di incidenti stradali e tamponamenti. L’automobilista trentenne, pizzicato contromano, è risultato essere ubriaco: un tasso di 1,50, se non più. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato d’ebbrezza e la patente gli è stata subito ritirata. La patente verrà però revocata dalla Prefettura che – per la guida contromano - stabilirà anche la sanzione da elevare.