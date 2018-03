Auto contromano nei pressi della galleria, in volo anche l'elicottero

Si è levato in volo perfino l’elicottero visto che era stata segnalata nei pressi della galleria Santa Lucia un’autovettura contromano. Quando i poliziotti sono però arrivati sul posto, dello sbadato automobilista non c’era più alcuna traccia. E' accaduto durante la mattinata dell'ultima giornata di "Mandorlo in fiore".

La "risposta" tempestiva, da parte della polizia Stradale, è stata data per evitare che si determinassero le condizioni per gravi incidenti stradali.