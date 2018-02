Auto del Comune parcheggiata in un posto riservato, multata dai vigili

Sanzionata – multa da circa 50 euro – un’autovettura del Comune che era stata lasciata posteggiata laddove, in piazza Pirandello, non avrebbe potuto stare: ossia nell’area di parcheggio riservata proprio alla polizia municipale.

Ad elevare la contravvenzione sono stati - per come confermato dal comandante dai vigili urbani di Agrigento: Gaetano Di Giovanni - proprio gli agenti della polizia municipale. Il mezzo multato era uno di quelli in forza agli uffici tecnici.