La tragedia di Cammarata, proclamati due giorni di lutto cittadino

Sarà lutto cittadino. Non uno, ma ben due giorni: giovedì e venerdì. A proclamarli è stato il sindaco di Cammarata: Vincenzo Giambrone. L’intera comunità ha voluto, infatti, stringersi attorno al dolore e alla disperazione dei familiari delle due vittime della tragedia, determinata dal maltempo, dei Sicani. Per venerdì, alle 15,30, nella chiesa Madre di Cammarata, sono stati organizzati i funerali di Cosimo Fustaino, 54 anni, originario di Valledolmo nel Nisseno, e della moglie quarantasettenne Nikol, una tedesca.

Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, ieri, ha, intanto, aperto un'inchiesta sulla morte dei coniugi. Si tratta di un fascicolo, per il momento, "conoscitivo" e questo perché non sono ipotizzati dei reati.

Cammarata, anche ieri, mentre faceva la conta dei danni, mentre si liberavano le strade dai detriti e dal fango, rimaneva sotto choc per quanto è accaduto nella serata di sabato in contrada Sant’Onofrio. La coppia era arrivata – da Francoforte - all’aeroporto di Punta Raisi. Avevano preso a noleggio un’autovettura e stavano andando a casa di parenti: in contrada Sant’Onofrio a Cammarata.

Mentre su Cammarata, così come nel resto dell’Agrigentino, si scatenava l’inferno l’auto, presa a noleggio, ha imboccato una traversa della strada provinciale 26: un’arteria interpoderale. All’altezza di un piccolo ponte, l’autovettura è stata investita dalla furia dell’acqua e da una montagna di detriti. E' stata travolta e sbalzata in un burrone profondo circa 30 metri.