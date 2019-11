Cane abbandonato sulla statale, autista di un pullman si ferma e salva l'animale

Stava percorrendo la Corleone - Agrigento, quando ad un tratto si è ritrovato davanti un piccolo cagnolino. L’uomo, un autista di un pullman, non ha esitato neppure un attimo portando in salvo l’animale. L’autista, che a bordo aveva sessanta persone, non ha sentito ragioni: si è fermato ed ha preso con sé il cane abbonato.

L'animale è sbucato all'improvviso, rischiando anche grosso. L’autista del pullman, definito da molti un eroe silenzioso, dopo aver salvato il cucciolo ha chiamato decine di associazioni.

A rispondere all’appello è stato, ancora una volta, il “Rifugio Hope” di Agrigento. I volontari, da sempre in prima linea, hanno accolto l’appello ed hanno preso in consegna il piccolo cane.

La cagnolina, che i volontari hanno deciso di chiamare Brenda, ora è al sicuro. Il gesto dell’uomo, ha raccolto centinaia di consenti e si è attivata una vera macchina organizzativa per riuscire a salvare Brenda, cane che al momento non sta bene in quanto debilitata.

Ecco l’appello dell’associazione: "Non potevo non condividere con voi la gioia di sapere che in giro ci sono anche tante brave persone oltre ai ‘mostri’ che purtroppo siamo costretti ad incontrare. Purtroppo la cucciolina non sta bene, è molto anemica per via delle infinite pulci che aveva addosso ed è molto debole. Il pelo di media lunghezza nasconde il corpicino ossuto che ci racconta di giorni infiniti senza cibo né acqua da sola per strada. Per favore se qualcuno potesse aiutarci anche con un piccolissimo contributo per noi sarebbe un enorme aiuto”.

Una storia, di certo, meriterebbe il giusto lieto fine.