Compleanno in corsia, auguri in bianconero per Antonio: l’infermiere che combatte contro il Covid-19

Antonio Cavaleri, infermiere di Favara, è uno dei soldati - con il camice - che sono impegnati nella guerra contro il Coronavirus. Anche lui, come tanti giovani del Mezzogiorno, lavora in una struttura sanitaria del Nord: in una clinica di Arona. Oggi, Antonio ha compiuto 25 anni, ma niente festeggiamenti per lui. L’emergenza sanitaria in atto non lo consente. La sua fidanzata Alisia, però, ha pensato ad un regalo speciale. Un video messaggio di auguri diverso dal solito, specie se a farlo sono alcune delle bandiere, presenti e passate, della squadra del cuore. Ed ecco dunque che Alisia, studentessa di Scienze infermieristiche, ha contattato alcune delle "bandiere" della Juventus. Dal capitano bianconero Giorgio Chiellini, a Claudio Marchisio ed ancora, Leonardo Bonucci, Douglas Costa Daniele Rugani. Tutti insieme non solo per gli auguri di compleanno ma anche per ringraziare il giovane per il delicato lavoro che svolge.

“Non ci vediamo dal periodo natalizio – dice ad AgrigentoNotzie la fidanzata Alisia - . Ad Antonio auguro di riuscire ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con forza, responsabilità e speranza”. “

