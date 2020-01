"Auditorium a rischio chiusura", affidato l'incarico di progettazione

Progetto di manutenzione e restyling complessivo dell’auditorium del Consorzio universitario di Agrigento, affidato l’incarico tecnico: si avvicina l’avvio potenziale dei lavori.

Nei giorni scorsi Ecua ha affidato ad un professionista esterno un incarico di alcune migliaia di euro per occuparsi della progettazione complessiva di interventi che sono stati ritenuti praticamente essenziali per garantire l’apertura della struttura.

"A causa infiltrazioni di acqua – dice lo stesso Consorzio universitario – la struttura ha subito danni in alcune parti che hanno anche pregiudicato il funzionamento di alcuni impianti come quello di climatizzazione e rischiano di arrecare ulteriore nocumento alla struttura”.

Un problema tutt’altro che recente. Già da subito dopo l’apertura dell’auditorium questi aveva manifestato i primi segni di ammaloramento.

“Già a partire dall’anno 2011 – si legge in un provvedimento formale del Consorzio universitario - erano stati segnalati i problemi della strutture su cui non sono stati fatti gli interventi richiesti e allo stato attuale la situazione è notevolmente peggiorata tanto da paventare la chiusura qualora non si provveda in tempi rapidi”.

Quindi c’è fretta, anche in considerazione che l’inverno è ormai ampiamente iniziato e le piogge registrate finora sono sempre state molto intense, anche se non è chiaro al momento se sarà l’Ecua a farsi carico effettivamente degli interventi che potrebbero comunque essere abbastanza costosi.