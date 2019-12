Auditorium "Livatino" a rischio chiusura: danni provocati dalle infiltrazioni d'acqua

Inaugurato nove anni fa e già a rischio chiusura. Parliamo dell'auditorium del Consorzio universitario di Agrigento.

“A causa infiltrazioni di acqua – dice una delibera che punta ad assegnare un incarico tecnico per progettare i lavori - la struttura ha subito danni in alcune parti che hanno anche pregiudicato il funzionamento di alcuni impianti come quello di climatizzazione e rischiano di arrecare ulteriore nocumento alla struttura. Già a partire dall’anno 2011 – si legge ancora - erano stati segnalati i problemi della strutture su cui non sono stati fatti gli interventi richiesti e allo stato attuale la situazione è notevolmente peggiorata tanto da paventare la chiusura qualora non si provveda in tempi rapidi”.

Adesso il Cua è alla ricerca di un tecnico esterno che si occupi di progettare gli interventi di recupero e restyling del bene. I lavori eventuali sarebbero comunque da finanziare con risorse regionali.