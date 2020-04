Coronavirus, la Sellerio "offre" Camilleri: ecco gli audio libri gratis

L’inconfondibile e indimenticabile voce di Andrea Camilleri in regalo per tutti i lettori. Infatti, sul sito ufficiale della casa editrice si potrà scaricare gratuitamente l’audioracconto “I duellanti” per ritrovare, almeno un po’, la voce dello scrittore empedoclino. L'audio libro ha una doppia uitlià. Chiunque volesse sostenere l'ospedale Spallanzani di Roma, una volta ascoltata l'opera potrà effettura una donazione. Soldi che saranno utili a fronteggiare l'emergenza Covid 19.

"In occasione della pubblicazione della raccolta 'La Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta' nel 2012, la casa editrice produsse un’applicazione che conteneva la lettura di tutti i racconti realizzata dal Maestro di Vigàta - scrive in una nota la casa editrice Sellerio. Un archivio da cui è tratto questo piccolo gioiello che, insieme alla famiglia Camilleri, abbiamo deciso di condividere con voi. Introdotto da un video che abbiamo riscoperto con commozione, è il nostro regalo per ringraziarvi sempre calorosamente e farvi arrivare i nostri più cari auguri".