Vacanze agrigentine per John Travolta, il divo scortato dall'affetto della gente

Chissà cosa avranno pensato quando diversi agrigentini si sono ritrovanti davanti John Travolta aggirarsi per le strade di Sciacca e Menfi. Si, uno degli attori più celebri di sempre come meta, per una breve vacanza, ha scelto proprio la Sicilia. Atterrato a Palermo, l’attore si è concesso dei giorni di relax. Insieme a lui anche la figlia Ella Blue.

A “scortare” il divo c’è stato l’affetto della gente. Travolta ha regalato sorrisi a tutti, concessi selfie e abbracci spontanei, vestendosi di Sicilia. Secondo fonti certe, Travolta avrebbe alloggiato al Verdura Golf Resort.

Un pranzo in riva al mare e qualche coccola culinaria agrigentina. John Travolta è stato travolto da un affetto inconsumabile. Per lui è stato un vero e proprio bagno di folla.