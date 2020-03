Coronavirus, Will Smith incoraggia l'Italia e pubblica i balconi agrigentini

L’attore americano Will Smith, in un momento più mai delicato, incoraggia l’Italia. Lo statunitense, tramite Instagram, ha voluto mandare un chiaro messaggio al bel Paese e non solo.

“Anche durante l’isolamento, la famiglia non sarà mai sola”. Ha scritto così Will Smith riferendosi all’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia. L’attore americano, tra le immagini simbolo di questi giorni, ha anche pubblicato i balconi agrigentini.

Si, lo statunitense, ha postato il primo flash mob della città. Agrigentini che cantano fuori dal balcone nei giorni di isolamento a causa del decreto ministeriale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le melodie sicule degli agrigentini sono diventate, in pochi giorni, virali. Volti e momenti che hanno anche commosso uno dei volti più celebri del cinema mondiale. Will Smit, produttore e sceneggiatore, ha applaudito gli agrigentini.