Attimi di confusione alla sagra del Taratatà, è morto l'anziano ferito

L’edizione 2018 della sagra del Taratatà è stata tra le più movimentate e sfortunate degli ultimi anni. Un anziano signore, nella notte di sabato, durante un momento di concitazione, ha perso l’equilibrio. L’uomo, un 73enne di Casteltermini, è caduto per terra ed è stato subito trasportato in ospedale.

Le condizioni di F.B., queste le iniziali dell’uomo, sono apparse subito disperate. A causare la caduta del 78enne, gli attimi di confusione dovuti al momento di agitazione di un cavallo. Tutto questo avrebbe fatto indietreggiare la folla causando la caduta dell’anziano signore.

L’uomo è stato ricoverato all’ospedale “San Giovanni di Dio”, i medici hanno fatto il tutto per tutto, ma il 78enne si è spento quest’oggi. Il fatto è accaduto appena 24 ore prima che un altro cavallo imbizzarrendosi in maniera molto più veemente è riuscito a seminare panico e paura agli spettatori della sagra del Taratatà. Il cavallo imbizzarrito ha scavalcato le transenne e scaraventato per terra il fantino che ha riportato la lussazione di una spalla giudicata guaribile, dai medici dell'ospedale di Mussomeli, in circa 30 giorni