Pedinamenti, appostamenti e telefonate all'ex moglie: arrestato

Pedinamenti, appostamenti e telefonate. Non riuscendo a rassegnarsi, verosimilmente, alla fine del matrimonio, un cinquantacinquenne artigiano avrebbe dato il tormento – con atti persecutori – all’ormai ex consorte. Nelle ultime ore, dopo l’attività investigativa dei carabinieri della stazione di Aragona che sono stati coordinati dal comando compagnia di Canicattì, i militari dell’Arma hanno arrestato l’uomo. E lo hanno fatto in esecuzione di un’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo.

L’artigiano, ritenuto “stalker”, deve scontare un anno di detenzione domiciliare. Notificata l’ordinanza ed effettuate tutte le procedure di rito, l’uomo è stato posto – dagli stessi carabinieri – alla prescritta detenzione domiciliare.