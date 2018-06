Sesso orale nella villetta in centro, individuato e denunciato l'anziano

Individuato e denunciato l'anziano immortalato in un video mentre si fa praticare sesso orale da una donna alla Villa Casesa, nei pressi di Porta di Ponte. La squadra mobile, visionando il filmato, ha accertato che si tratterebbe di un ottantenne che frequenta il centro cittadino.

L'uomo, che ha nominato come difensore l'avvocato Daniele Re, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Il reato è stato di recente depenalizzato ma resta punibile quando si contesta l'aggravante dell'avere commesso il fatto "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori".

Il video, girato da alcuni ragazzini, aveva fatto il giro degli smartphone finendo sul web e nei social con migliaia di visualizzazioni.