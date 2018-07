Valenti nuovo presidente dell'Ati, Savarino: "Si inizi un nuovo percorso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un augurio sincero di buon lavoro al nuovo Presidente dell"Ati di Agrigento, Francesca Valenti, Sindaco di Sciacca. Come e' noto, l'Ati si occupa del controllo sulla gestione del servizio idrico. Questa nomina rappresenta un chiaro segnale di discontinuità' col passato, pertanto ringrazio i sindaci che con questo voto, si sono determinati nel segno del cambiamento.

Sono certa che la neo Presidente porterà avanti ogni più opportuna azione volta alla tutela dei cittadini e su questa strada, a prescindere da ogni connotazione politica, avrà il pieno sostegno e l’appoggio della Commissione che Presiedo. La IV Commissione, com'è noto, ha già preso posizione sul servizio idrico in provincia di Agrigento, con una risoluzione, evidenziando i disservizi e le tante criticità lamentate dai cittadini, che erano rimaste inascoltate per troppi anni.

Mi auguro che con questa nuova Presidenza dell’Ati si rompa con un sistema che negli anni ha solamente portato disservizi e problemi ai cittadini e si inizi finalmente un percorso sinergico, che riporti giustizia ed equità nella gestione del servizio idrico, cioè di un bene pubblico essenziale come l’acqua.

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione

Territorio, Ambiente e Mobilità