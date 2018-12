Tariffe Idriche, l'Ati Agrigento presenta ricorso contro la Regione

L’assemblea territoriale idrica va alla “guerra” contro Regione Siciliana ma non da sola. In attesa delle valutazioni sul servizio idrico, sul costo dell’acqua all’ingrosso e di ogni atteso progetto di acqua pubblica (o almeno gestione alternativa alla Girgenti Acque), l’Ati si è costituita nei giorni scorsi ad adiuvandum in un ricorso proposto da Amap, società di gestione palermitana, la quale ha chiamato dinnanzi al Tar tra gli altri la Presidenza della Regione per l’annullamento di una delibera di Giunta regionale di luglio, la quale determinava appunto la tariffa per gli anni 2016-2019.

Secondo i ricorrenti il Governo non avrebbe potuto adottare questo provvedimento, così come sancito addirittura dalla Corte Costituzionale. Questa, lo scorso anno, nel cassare ampie porzioni della legge sull’acqua pubblica dichiarò l’illegittimità costituzionale di un articolo, il numero 11, il quale prevedeva l’attribuzione alla Giunta regionale il potere di predisporre l’approvazione dei modelli tariffari, compresi quelli di Siciliacque, giacché, disse la Corte, questo violava le competenze esclusive dello Stato, il quale a sua volta lo ha delegato all’Aeegsi, ente che si occupa di tariffe di acqua, luce e gas. Così l’Ati si costituirà “ad adiuvandum” in giudizio, assegnando l’incarico all’avvocato Mazzarella, che per conto dell’Assemblea sta seguendo non solo la questione della risoluzione del contratto di gestione, ma anche il ricorso proposto al Tar Lombardia dalla Girgenti Acque proprio contro la tariffa 2017, ritenuta illegittima dalla società di gestione perché non prevederebbe la copertura delle spese per investimenti.