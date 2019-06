I sindacati incontrano l'Ati: "Garantire costi bassi e tutela del personale"

Futuro del servizio idrico ma, anche, dei lavoratori che oggi continuano a non sapere cosa ne sarà di loro.

Di questo i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno parlato con i vertici dell'Ati, senza però ottenere materialmente delle risposte "concrete".

"Abbiamo incontrato, unitariamente - dicono in una nota Massimo Raso, Emanuele Gallo e Gero Acquisto - il direttivo dell'assemblea territoriale idrica per riproporre con forza l'esigenza che si giunga presto alla definizione del soggetto che dovrà gestire il Servizio idrico integrato e che si affronti il tema della salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, quel 'capitale umano' e professionale che va salvaguardato e difeso. E noi lo faremo. Ovviamente, contemporaneamente, siamo affinché ci possa essere un servizio improntato a criteri di economicità ed efficienza e qualità. Non ci piace la caricatura che dice che c'è chi difende i cittadini e chi (noi) solo i lavoratori! Anche perché tra quei cittadini ci sono altri lavoratori e pensionati che difenderemo esattamente allo stesso modo".

I sindacati si dicono comunque pronti ad attività di protesta per difendere i diritti dei lavoratori.