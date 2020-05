Ati, statuto della nuova consortile: solo due Comuni l'hanno già votato

Il termine è ormai superato nei fatti e, ad oggi, solo 2 comuni su 35 l'hanno rispettato. Stiamo parlando della data del prossimo 31 maggio, ultimo giorno in cui i Consigli comunali avrebbero dovuto adottare (di fatto, senza modifiche) lo statuto della nuova società consortile che dovrebbe andare a gestire il servizio idrico.

Una forma di gestione scelta sul finire del 2019 e che prevede, appunto, il voto da parte dei singoli Consigli dello statuto che sarà di fatto il primo atto per consentire di costruire la consortile e, soprattutto, superare la fase Girgenti Acque. Complice il Covid, tuttavia, i voti in effetti non sono arrivati se si eccettuano i casi di Licata e Montevago e, conti alla mano, non potranno arrivarne altri entro la data prevista. Molti Comuni, in realtà, hanno già calendarizzato per le prossime settimane il voto, così l'Ati (che comunque non aveva fissato un termine perentorio) pare al momento non sarebbe interessato ad azioni specifiche, per quanto se lo stallo dovesse protrarsi magari fino a metà giugno non potrà che comunicare la situazione alla Regione e al Dipartimento Acque e Rifiuti, non fosse altro perch l'Ambito rimane, dopo le richieste di commissariamento poi ritirate - un sorvegliato speciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

C'è però anche chi non ha ancora approvato e, al momento, nutre non pochi dubbi sullo statuto stesso. Un esempio è quanto sta avvenendo al Comune di Agrigento, dove, pare, vi sarebbe già un annuncio di parere negativo da parte del dirigente finanziario alla proposta di statuto a causa delle incertezze operative ed economiche connesse alla creazione della nuova struttura.