Ati idrico e piano d'ambito, si è dimesso il commissario ad acta

Si è dimesso il commissario ad acta, nominato dalla Regione, in sostituzione del Cda dell'Ati idrico Ag9 per la mancata approvazione del piano d'ambito. Lo ha annunciato il sindaco di Montevago e deputato regionale dell'Udc, Margherita La Rocca al termine dell'assemblea dei sindaci. "Il commissario si è dimesso - ha detto il sindaco di Montevago - e adesso vedremo cosa deciderà l'assessorato all'Energia. Per quanto riguarda il percorso che l'Ati sta facendo si è convenuto di accelerare l'iter per l'approvazione dello statuto del nuovo gestore che sarà una società pubblica consortile. Questo statuto deve pervenire il prima possibile per poi dare mandato ad un notaio per andare a costituire la società. Questo è un passaggio importantissimo - ha spiegato La Rocca - e non può avere più deroghe e ritardi. Poi c'è la questione legata alla tariffa idrica che deve essere adeguata con le norme. Ed anche su questo accelereremo per poter arrivare al risultato. Il terzo punto è quello relativo ai Comuni che hanno chiesto di poter gestire direttamente in house il servizio idrico integrato. Questi Comuni hanno già avuto sei mesi di tempo per attivare le procedure per il riconoscimento - conclude il sindaco - e attendono di ottenere l'autorizzazione".

Statuto nuova società consortile

Ai Comuni della provincia è stata inviata la bozza dello statuto della futura società consortile speciale ed è stata indicata una non vincolante data per l'approvazione: il 31 marzo. Sarà però decisamente difficile che tale bozza possa venire messa a fuoco dai consigli comunali entro tale termine. C'è da risolvere, fra le altre cose, la questione della gestione in house dei 16 Comuni non consegnatari.

Gestione in house

I Comuni non consegnatari delle reti e impianti sono 16 su 43: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Cammarata, Camastra, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Menfi, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro, Santa Margherita Belice, Santa Elisabetta e Santo Stefano di Quisquina. Di questi, l’Ati Ag 9 ha preso in esame solo 8 Comuni, Santo Stefano di Quisquina, Menfi, Bivona, Burgio, Cianciana, Santa Margherita Belice, Alessandria della Rocca e Cammarata. Questi ultimi sono ancora in valutazione da parte degli uffici dell’Ati Ag 9. In merito alla gestione in house del servizio idrico, la Konsumer ha ha presentato delle proprie memorie all'Ati Ag9, le quali dovranno essere valutate. "Le memorie (già inviate anche alla Regione Sicilia e al prefetto di Agrigento) si concludono - rendono noto dalla Konsumer - con la determinazione che il procedimento deve concludersi per improcedibilità. Pertanto i Comuni dovranno consegnare le reti e le sorgenti all'Ati per l'aggiornamento del piano d'ambito redatto. "Paradossalmente, secondo la nostra opinione, avrebbero potuto gestire il servizio eccezionalmente in house i Comuni facenti parte del Voltano: Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Raffadali, Aragona, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Joppolo Giancaxio, Comitini e Sant'Angelo Muxaro".