Sambuca di Sicilia, altro che 1 euro: lievitano i prezzi per i ruderi del centro storico

Altro che "case ad un euro". Alla fine le 16 strutture messe in vendita dal Comune di Sambuca di Sicilia ad un prezzo simbolico che tanto ha colpito la fantasia dei media di tutto il mondo sono state vendute all'asta per importi notevolmente superiori: dalle 13 alle 25mila euro circa, con un incasso di oltre centomila euro per il comune e l'impegno sottoscritto di interventi di ristrutturazione per oltre un milione di euro. A raccontarlo è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

Quarantonove in totale le offerte presentate, tutte al rialzo al fine di potersi aggiudicare le tanto agognate case nel "borgo dei borghi", per comprare le quali sono arrivate anche da oltre oceano. Adesso i nuovi proprietari avranno una serie di obblighi da adempiere: dovranno versare una cauzione di 5mila euro al Comune - che sarà poi restituita - e avranno tre anni per ristrutturare gli edifici, con un impegno economico che non può essere inferiore alle 15mila euro. Secondo quanto riferisce il quotidiano palermitano, comunque, si è registrato un aumento delle vendite anche delle case private.