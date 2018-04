Dirigenti medici, ausiliari e tecnici di laboratorio: decine di incarichi all'Asp

Non sono solo assunzioni a tempo indeterminato quelle che l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento sta disponendo per potenziare i propri organici. Dalla direzione strategica dell'Asp - fanno sapere - di aver dato corso all’affidamento di incarichi a tempo determinato per svariati profili professionali.

Al reclutamento, già in atto, di ventisei dirigenti medici da destinare ai pronto soccorso dei presìdi ospedalieri di Agrigento, Sciacca, Licata, Ribera, e Canicattì per la durata di sei mesi, l’Azienda ha fatto seguire un’ulteriore tranche di provvedimenti con la quale sono state attivate le procedure per il conferimento, con decorrenza immediata, di incarichi temporanei di dirigente medico per diverse branche.

Si tratta di 5 posti in neuropsichiatria infantile, 2 in medicina fisica e riabilitativa, 2 in oncologia, 3 in nefrologia con scadenza al 30 giugno prossimo. A questi professionisti si aggiungono 2 ausiliari specializzati e, attraverso il dispositivo del comando, anche un tecnico di laboratorio biomedico. Gli atti di nomina a tempo determinato prevedono una possibile risoluzione anticipata dei contratti individuali qualora dovessero intervenire assunzioni a tempo indeterminato autorizzate dall’Assessorato regionale alla Salute.

Completa, in questa fase, la gamma delle azioni di reclutamento a tempo determinato di personale anche l’approvazione di tre graduatorie per dirigenti medici di ginecologia ed ostetricia, cardiologia e chirurgia generale. Da questi elenchi, recentemente validati, l’Asp di Agrigento attingerà risorse di personale al fine di garantire costantemente il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.