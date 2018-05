Assunta come non vedente finisce sotto processo per truffa, l'accusa: "Leggeva e scriveva"

Al centralino della Capitaneria di porto di Porto Empedocle era stata assunta come non vedente al 100 per cento. Gli accertamenti realizzati dall'ormai ex comandante della Guardia costiera, oggi in sede a Roma, Massimo Di Marco e da due militari avrebbero permesso d'accertare - venne anche piazzata una telecamera - che l'impiegata scriveva, leggeva e camminava normalmente. Venne formalizzata una denuncia alla Procura che ne chiese e ne ottenne il rinvio a giudizio.

Davanti al giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Alessandro Quattrocchi, si sta tenendo - secondo quanto riporta in esclusiva il quotidiano La Sicilia - il processo, per truffa, a carico della donna, assunta nel 2002 come non vedente, che fino a qualche mese fa era in servizio nella sede della Capitaneria di porto dove si occupava di smistare le telefonate. Parte civile nel processo si è costituito l'Inps che ritiene d'essere stata truffato.

La difesa - rappresentata dall'avvocato Girardello - ha preannunciato una lista di testi, ricca di medici. Lista che il giudice ha proposto di smussare per velocizzare il processo. La prossima udienza è stata fissata per il due luglio.