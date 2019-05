Assoluzione di D'Orsi, il difensore: "Otto anni di battaglia ma la soddisfazione è enorme"

"È stata lunga, dura e faticosa ma il risultato finale ci ripaga di tutto. Sono stati otto anni lunghissimi nei quali il mio assistito ha dovuto difendersi da decine di accuse di ogni tipo". Lo ha detto, commentando la sentenza, il difensore di D'Orsi, l'avvocato Daniela Posante, che aggiunge: "Non poteva esserci strada diversa che difenderci nelle aule di giustizia e la verità, alla fine, ha prevalso anche se non è stato facile. La soddisfazione - conclude il difensore - non è soltanto professionale ma anche umana perché so quanto ha sofferto in questo lunghissimo periodo”.

D'Orsi, in lacrime e con la voce rotta dall'emozione, parla di "enorme soddisfazione, capitolo triste che si chiude" e aggiunge: "Dedico la vittoria al mio avvocato che in tutti questi anni mi é stata vicina e non mi ha abbandonato".