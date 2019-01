Il tasso alcolemico non è abbastanza alto, il tribunale assolve un 51enne

Un agrigentino è stato assolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza perché il tasso di alcol rilevato sarebbe stato troppo basso per far scattare la sanzione. L'uomo di 51anni, si sarebbe messo alla guida della propria auto con un tasso alcolemico infatti di 0,90 grammi per litro a fronte di un limite previsto compreso tra 0.5 e 08. Al tribunale di Agrigento, il giudice Monocratico Sabrina Bazzano, accogliendo le istanze del difensore, Giuseppina Ganci, ha assolto per particolare tenuità del fatto l'agrigentino. L'uomo fu sorpreso dalla polizia Stradale di Agrigento.

"E' stato riscontrato all'imputato - spiega il legale dell'uomo, l'avvocato Ganci - e riconducibile ad illecito penale fosse prossimo al limite del range inferiore che prevede la sola sanzione amministrativa e come tale meritevole di essere definito tenue, stante sia l'assenza di incidenti stradali, che di comportamenti bizzarri alla guida da parte dell'imputato".