L'Associazione presidi al fianco di Gangarossa: "Vittima di sciacallaggio politico mediatico"

I dirigenti scolastici agrigentini aderenti all’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, Anp, al fianco del dirigente Anna Gangarossa, dirigente dell'Istituto comprensivo “Agrigento Centro", finita suo malgrado al centro della cronaca nazionale per aver deciso di non far svolgere il precetto natalizio. La Gangarossa secondo l'Anp "sta indebitamente subendo attacchi", come già detto dalla sigla a livello regionale “di vero sciacallaggio politico mediatico" pur avendo "soltanto - precisano - cercato, come ogni giorno, di svolgere al meglio il proprio dovere di esercizio responsabile dei propri compiti di direzione dell’istituzione scolastica".

"Ritrovare ancora una volta un dirigente scolastico quale essere capro espiatorio per battaglie di sapore ideologico di altri tempi - dicono -, prima che di natura culturale e religiosa, che strumentalizzano sempre di più la scuola, rendendola terreno di scontro.... Come dirigenti scolastici, gradiremmo attirare l’attenzione degli esponenti politici regionali e nazionali non per ricevere presepi in regalo - dicono in riferimento chiaro alle parole di Matteo Salvini - ma per risolvere gli annosi problemi che attanagliano le scuole, a partire da quelli legati alle condizioni di sicurezza, quelle sì, troppo spesso trascurate dagli Enti locali e dal governo nazionale".