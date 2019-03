Presentata l'associazione culturale “GenerAzioni consapevoli”.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stata presentata questa mattina nell’aula consiliare “L. Giglia” del Libero consorzio comunale di Agrigento, sita in piazza Aldo Moro, 1 in Agrigento, nel corso di una conferenza stampa l’Associazione culturale senza scopo di lucro “generAzioni consapevoli”.

Dopo i saluti istituzionali del Questore di Agrigento, dottor Maurizio Auriemma, e dell’Assessore del Comune di Agrigento, ingegnere Gabriella Battaglia, sono intervenuti il Presidente ingegnere Achille Furioso, il Vice- Presidente Vicario, dottor Alfio Russo, il Vice Presidente Francesco Pira, e i componenti del Consiglio Direttivo, costituito dal segretario dottor Giuseppe Caramazza, dalla tesoriera professoressa Teresa Lazzano, e dai componenti dottor Alessandro Feliciangeli (coordinatore attività di formazione), professoressa Sandra Scicolone e gli “incarichi speciali” dottor Gerlando Picone (Social media manager) e architetto Luca Cosentino (Referente Rapporti Istituzionali)

Ad illustrare gli scopi dell'associazione e annunciare il primo evento pubblico, sono stati nell’Ordine il Presidente Furioso, i Vice Presidenti Russo e Pira e i consiglieri Feliciangeli e Scicolone. E’ intervenuta anche la Dirigente Scolastica del Liceo Empedocle, professoressa Anna Maria Sermenghi.

Tutti i relatori hanno ribadito la necessità di un impegno forte per lavorare su nuovi codici e linguaggi, ma anche modelli educativi, capaci di avvicinare le generazioni utilizzando le nuove tecnologie per costruire condivisioni e conoscenza.

Sabato 23 marzo 2019, alle ore 9,00, presso lo Spazio Temenos, sito in Via Pirandello, 1 in Agrigento, in collaborazione con il Liceo Classico "Empedocle" di Agrigento, si svolgerà l’evento intitolato “Con-divido.... tutta un’altra storia” che vedrà confrontarsi tra loro figli e genitori su alcuni temi riguardanti i conflitti generazionali.

Dopo i saluti istituzionali delle Autorità che interverranno, del Presidente dell’Associazione, Achille Furioso, e della Dirigente Scolastica del Liceo “Empedocle”, dottoressa Anna Maria Sermenghi, i genitori ed i ragazzi partecipanti avranno modo di dibattere sugli argomenti scelti, sulla base di situazioni-stimolo che saranno presentate nel corso della mattinata (videoclip, brani letterari, canzoni, animazioni teatrali, ecc…). E’ prevista anche la partecipazione straordinaria del noto attore agrigentino Gaetano Aronica, Presidente del Teatro Pirandello, che contribuirà con una propria “piece” inerente i temi dell’evento.

Modereranno il dibattito tra genitori e figli Achille Furioso e la professoressa Barbara Capucci attrice, che avranno modo di avvalersi di un team di esperti per monitorare l’evolversi del confronto.

Il team di esperti sarà costituito dal Sociologo, Scrittore e Docente universitario di Comunicazione presso l’Università di Messina, Prof. Francesco Pira, e dallo Psicologo e Psicoterapeuta, Dott. Alessandro Feliciangeli, nonché dalla stessa Dirigente scolastica del Liceo “Empedocle” Prof.ssa Anna Maria Sermenghi.

L'incontro verrà ripreso in diretta e alcune parti salienti verranno pubblicate anche in differita sulla pagina Facebook dell'associazione "generAzioni consapevoli".

L’Associazione culturale “generAzioni consapevoli ” è formata da 47 soci che condividono le finalità statutarie, che mirano a sensibilizzare e ad orientare persone, istituzioni, associazioni e soggetti sociali sui temi educativi e formativi legati ai rapporti intergenerazionali riguardanti le relazioni tra gli adulti e i giovani, i ragazzi e i bambini.

“L'intento – ha concluso il Presidente Fuoriso - è di promuovere reti comunicative funzionali tra genitori, educatori, studenti, soggetti sociali, interessati a qualificare le relazioni tra adulti e giovani, superando i conflitti generazionali e sfruttando le potenzialità tecnologiche dei social network”.