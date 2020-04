Coronavirus, l'idea solidale si Assipan: nasce il pane sospeso

Il presidente provinciale Assipan, Giacomo Zimbardo, ha chiamato a raccolta tutti quanti i panificatori. L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’economia dell’Agrigentino. Tante, tantissime, le famiglie che non riescono ad assicurarsi neppure i beni di prima necessità. Assipan, lancia un’idea benefica.

"Noi panificatori - dice Zimbardo - continuiamo a svolgere la nostra att mancare nelle tavole degli italiani il pane, bene di prima necessità. Oggi voglio appellarmi alla sensibilità di voi tutti, associati e non, per proporvi di mettere in at l’iniziativa del pane sospeso, offrendo la possibilità ai nostri clienti, sempre più generosi, di lasciare del 'pane in sospeso' per le persone in difficoltà".

L’idea è semplice: si comprano dei pezzi di pane e si lasciano in panificio, a disposizione di la possibilità di comprarne di tasca propria. "In questo modo - fanno sapere da Assiopan - potremo aiutare le persone in difficoltà compiendo un gesto nobile e, contemporaneamente, contrastare gli sprechi alimentari che, oggi più di prima, vanno assolutamente evitati. Inoltre per permettere a tutti di vivere dignitosamente e portare in tavola un pezzo di pane caldo, potremmo dare vita ad una rete solidale di panetterie: ogni sera ognuno di noi potrebbe donare una parte della rimanenza non venduta alle associazioni di volont adoperando per aiutare la popolazione più debole delle nostre città. Certo di un vostro accoglimento positivo alla proposta, vi saluto cordialmente".