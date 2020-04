Circolava per strada senza motivo e con l'auto non assicurata: scattano multa e sequestro

Girava per la città mentre doveva trovarsi in quarantena, in "isolamento fiduciario". Per questo motivo gli uomini del commissariato di Sciacca hanno denunicato per "delitto contro la salute pubblica" un cinquantenne, da poco scarcerato e proveniente da altra città. L'uomo è stato infatti individuato davanti ad un supermercato cittadino mentre avrebbe dovuto trovarsi in quarantena. E' stato posto in isolamento presso la propria abitazione dagli stessi agenti.

I poliziotti in questi giorni hanno comunque multato diversi cittadini trovati per strada senza un motivo. Ad uno è stata anche sequestrata l'auto perchè sprovvista di assicurazione.